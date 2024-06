PC prende mulher suspeita de roubo após encontro por aplicativo no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (Das), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), prendeu, nessa terça-feira (18), uma mulher de 32 anos, investigada por roubo e extorsão mediante restrição de liberdade da vítima.

O crime ocorreu no dia 2 de dezembro de 2023, no Centro da cidade de Vila Velha. A prisão foi realizada no bairro Lagoa, na Grande Jacaraípe, na Serra.

De acordo com a PCES, no dia do ocorrido, um homem relatou à Polícia que marcou um encontro por meio de um aplicativo. Ao chegar no local combinado, foi surpreendido por três homens, que o espancaram brutalmente. A vítima foi despojada de suas roupas e submetida a diversas formas de agressão, incluindo cortes pelo corpo com faca que resultaram em ferimentos, além de ter uma arma de fogo colocada em sua boca. Os agressores também desferiram várias coronhadas, principalmente na cabeça da vítima.

Segundo o titular da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), delegado Alysson Pereira Pequeno, a detida faz parte do grupo criminoso detido no dia 2 de janeiro. O marido dela, também integrante do grupo, encontra-se foragido.

“A investigada faz parte de uma associação criminosa voltada para a prática de crime de roubo e extorsão mediante restrição à liberdade, conhecido popularmente como ‘sequestro relâmpago’, na qual já se encontra com cinco integrantes presos preventivamente”, disse o delegado Alysson Pereira Pequeno.

Segundo ele, o modus operandi dos criminosos envolvia o uso de aplicativos de relacionamento para marcar encontros com vítimas. “Ao chegar ao local combinado, no entanto, as vítimas eram surpreendidas e mantidas em cárcere privado. Durante esse período, eram submetidas a tortura física e psicológica, sob ameaças graves de morte. Os criminosos exigiam que as vítimas fornecessem senhas de acesso a aplicativos bancários e cartões bancários, por meio dos quais realizavam diversas transações financeiras ilícitas”, detalhou o delegado.

De acordo com a PCES, a detida foi localizada trabalhando em uma pastelaria no bairro Parque Residencial Laranjeiras, município da Serra. Ela foi conduzida à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento do mandado por roubo e extorsão mediante restrição à liberdade da vítima. Posteriormente, foi encaminhada ao presídio.