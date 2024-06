Operação conjunta prende dois homens no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, com o apoio da Delegacia Regional de Linhares, realizou, nesta terça-feira (11), uma operação conjunta com objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Sooretama.

Um dos indivíduos presos era procurado pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ser apontado como autor de disparos de arma de fogo que atingiram uma residência no dia 21 de abril deste ano, na localidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama.

O homem, de 22 anos, teve a casa cercada pelos policiais no bairro Sayonara e, se entregou sem apresentar resistência. Após buscas na residência, foram encontrados R$ 1.070,00 em espécie e um aparelho celular.

Ainda durante a operação no bairro Sayonara, houve o cumprimento de outro mandado de prisão em desfavor de um homem, de 59 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus.

Após o cumprimento dos mandados, os elementos foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos de praxe.

Posteriormente, o indivíduo de 22 anos será encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e o indivíduo de 59 anos será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam recolhidos os presos que praticam crimes sexuais.