Operação Vastum: forças de segurança fiscalizam 21 estabelecimentos no ES

Cerca de 250 agentes de diversas forças de segurança e fiscalização municipal, deflagraram, na manhã desta terça-feira (4), a terceira edição da Operação Vastum. Com objetivo fiscalizar e coibir o comércio ilegal de material reciclável, especialmente cobre, na Região Metropolitana.

A Operação integrada foi realizada entre Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e Prefeituras Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari, que participaram com Guardas Municipais e órgãos de fiscalização.

Ao todo foram fiscalizados 21 estabelecimentos comerciais especializados em produtos recicláveis. Sendo cinco em Vitória, três em Vila Velha, três na Serra, quatro em Cariacica, três em Viana e três em Guarapari.

Detalhes sobre os resultados da fiscalização e dos mandados de busca e apreensão cumpridos, serão repassados em entrevista coletiva, às 15h30, desta terça-feira (4).