Outono de despede com umidade do ar abaixo de 30%; confira a previsão

Nesta quarta-feira, último dia do outono no Hemisfério Sul, ventos úmidos vindos do oceano provocam chuva fraca na região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de fraco a moderado no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% em trechos da região Sul.

Leia também: Inverno começa nesta semana e frentes frias serão mais frequentes

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Há risco de baixa umidade do ar (abaixo de 30%) em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.