PC prende foragido após ex-esposa denunciar violência doméstica no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, efetuou nessa quarta-feira (12), a prisão de um indivíduo de 44 anos, foragido do sistema prisional. O homem foi localizado no bairro Village das Flores, em São Mateus.

Segunda a PC, a equipe policial teve ciência da localização do indivíduo por meio da ex-esposa dele, que teria sido agredida pelo foragido na madrugada desta quarta-feira (12).

“A vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência das agressões sofridas, momento em que a equipe constatou que ele tinha diversos registros criminais pelos crimes de homicídio, ameaça e roubo. Além de estar evadido do sistema prisional. A vítima estava muito nervosa e afirmava o tempo todo que não queria voltar para casa, pois o indivíduo estava lá e poderia matá-la”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, delegada Geyce Narciza Ferreira.

Diante da informação, a equipe da Deam, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP), dirigiu-se à residência e efetuou a prisão do indivíduo.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional.