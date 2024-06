PC prende quatro investigados por dupla tentativa de homicídio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, nessa segunda-feira (17), uma operação policial no município de Montanha, com o intuito de dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão e prisão.

De acordo com a PCES, foram presos quatro suspeitos, de 38, 27, 19 e 18 anos, investigados por dupla tentativa de homicídio. O crime ocorreu no dia 18 de maio, no Centro da cidade. O quinto envolvido, um homem de 32 anos, continua foragido.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Montanha, delegado Eduado Mota, no dia do crime, as vítimas estavam voltando de um bar, momento em que foram abordadas por um veículo com quatro indivíduos. Dois suspeitos desembarcaram do carro, atirando.

Uma das vítimas foi atingida com cinco tiros, outra conseguiu correr, não sendo alvejada. A vítima alvejada correu até a casa do irmão, onde foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ao iniciar a operação, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito de 32 anos, no bairro Lajedo, porém ele não foi localizado no imóvel. A equipe foi recebida pela companheira do investigado. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos R$ 128 em espécie, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma munição picotada de calibre 32. O foragido é um dos líderes do tráfico de drogas dos bairros Lajedo e Amazonas.

Em seguida, a equipe se dirigiu até o bairro Brasília, localizando a residência do alvo de 38 anos. O suspeito foi localizado e preso no imóvel. No local foram apreendidos um aparelho celular e o veículo utilizado no dia do crime. Após a prisão do suspeito de 38 anos, a equipe se deslocou até o bairro Irmã Maria Zélia Prudente, onde teve êxito em prender o investigado de 27 anos. Um aparelho celular foi apreendido.

Ao final da operação, foram presos os investigados de 19 e 18 anos. O suspeito de 19 anos foi encontrado com drogas, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional (DR) de Nova Venécia e aguardarão a transferência ao Centro de Detenção Provisória, onde permanecerão à disposição da Justiça.