Polícia Civil prende suspeito de estuprar criança de 9 anos no ES

A 5ª Delegacia Regional de Guarapari realizou uma operação policial, no Centro da cidade, que resultou na prisão de um homem de 28 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. O crime aconteceu no dia 15 de maio, em Guarapari.

A prisão do investigado foi realizada em via pública, no município de Guarapari. O homem estava nervoso e precisou ser algemado.

Leia também: Motociclista sofre ferimentos após atingir vaca em rodovia de Cachoeiro

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, o criminoso entregou um aparelho celular para a criança para distraí-la e praticou o abuso. A criança relatou os fatos aos pais assim que retornou para casa e disse que esta não seria a primeira vez que o suspeito teria praticado o ato.

O homem foi encaminhado à autoridade policial para procedimentos de praxe, e posteriormente ao presídio, permanecendo à disposição da Justiça.