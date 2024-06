PF cumpre mandados contra funcionários dos Correios em Marataízes

A Polícia Federal deflagrou a “operação Back Phone”, com objetivo de combater desvios de objetos postais em agências dos Correios. Dois mandados de prisão estão sendo cumpridos em Marataízes e Vitória, nesta terça-feira (11).

Segundo a PF, as apurações tiveram início com base em informações encaminhadas pelo setor de segurança da própria Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (Correios). Entretanto, durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu recuperar um celular subtraído.

Contudo, oito policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, nos municípios de Marataízes e Vitória, com o objetivo de identificar funcionários dos Correios que supostamente atuaram nas subtrações e vendas do aparelho celular furtado e eventualmente outros objetos postais desviados.

Sendo assim, os investigados poderão responder pelo crime de peculato (crime praticado contra a administração pública), cujas penas podem alcançar 12 anos de prisão.

Polícia Federal

A Polícia Federal do Brasil (PF), é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, de acordo com a Constituição de 1988, exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.

Além disso, a PF atua na segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e repressão ao tráfico de drogas.

A sede fica situada em Brasília, havendo unidades descentralizadas em todas as capitais dos estados da federação, bem como delegacias e postos avançados.

Fonte: Gov.Br