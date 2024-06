PF prende homem em flagrante por armazenar pornografia infantil no ES

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (25), um mandado de Busca e Apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus, em uma residência localizada no município. Com o intuito de combate o crime de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet.

Segundo a PF, no cumprimento do mandado, foi preso um homem de 26 anos, flagrado armazenando imagens de pornografia infanto-juvenil. Também foram apreendidos o celular do investigado, o HD de seu computador e um dispositivo de armazenamento de dados, que serão encaminhados à perícia e analisados para o aprofundamento das investigações. Assim, visando a apuração de eventuais outros partícipes do crime com atuação criminosa na rede mundial de computadores.

O investigado responderá pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Com penas que somadas podem alcançar 10 (dez) anos de reclusão.