PIB do Espírito Santo avança no 1º trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo avançou +3,7% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com mesmo período de 2023. O resultado registrado nesta base de comparação foi de +2,5% acima da média nacional.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a economia do Estado se manteve estável (-0,3%), enquanto a do Brasil apresentou crescimento de +0,8%. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (5), em coletiva de imprensa, na sede do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em Vitória.

Na análise dos últimos quatro trimestres o Espírito Santo atingiu a taxa de +6,2% e o Brasil registrou +2,5%. No acumulado do ano, comparativamente ao mesmo período do ano anterior a variação também foi positiva, Espírito Santo (+3,7%) e Brasil (+2,5%). Com estes resultados, o desempenho capixaba esteve acima da média nacional em três das quatro bases de comparação.

O diretor-geral do Instituto Jones, Pablo Lira, destacou que o desempenho positivo é fruto do contexto que é ofertado ao capixaba: “O Espírito Santo continua sendo destaque em diferentes segmentos da economia. Os resultados do PIB no primeiro trimestre de 2024 mostraram que os números capixabas avançaram e são maiores do que o PIB nacional, resultados alcançados por meio das oportunidades de negócios, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida, que são gerados para os capixabas”.

Outro dado apresentado na coletiva sobre a economia do Estado foi o PIB nominal, que no primeiro trimestre de 2024 registrou R$ 57,8 bilhões e um total de R$ 234,6 bilhões em valores acumulados em quatro trimestres.

O diretor de integração do IJSN, Antonio Rocha, explicou que este cenário positivo da economia capixaba pode ser atribuído principalmente aos setores da indústria e serviço: “A expansão da economia estadual, no acumulado do ano, foi influenciada, principalmente, pelo avanço na Indústria geral. Porém o setor de Serviços também contribuiu para o acréscimo, principalmente nos segmentos de serviços profissionais, administrativos e complementares e serviço de informação e comunicação”, destacou o especialista.

De acordo com os dados apresentados pelo IJSN, o desempenho de +5,5% da Indústria geral, deve ser atribuído ao aumento na produção da Indústria extrativa (+7,6%), que refletiu os crescimentos na extração de petróleo (+15,8%), gás natural (+26,3%) e na pelotização de minério de ferro pela Vale (+3,9%) e Samarco (+12,0%) e pela expansão de +1,5% na Indústria de Transformação.

Ainda segundo o IJSN, o avanço de +2,9% no setor de Serviço foi impulsionado pelos segmentos de Serviços profissionais, administrativos e complementares (+9,5%) e Serviços de informação e comunicação (+7,9%).

O crescimento da atividade econômica capixaba foi reforçado pelo aumento na produção agrícola das principais culturas do estado. A produção de Café Conilon e Café Arábica, tiveram incremento de +10,2% e +34,2%, respectivamente. Já a produção de Mamão apresentou um aumento de +12,7%, seguido por Banana (+0,3%), Cana-de-açúcar (+7,1%) e Coco (+2,5%). Em compensação, a produção de Pimenta-do-reino (-0,2%) e de Cacau (-0,3%) permaneceram estáveis, enquanto Tomate e Mandioca recuaram -3,2% e – 3,3%, nessa ordem.

Já o setor de Comércio varejista ampliado apresentou retração de -4,0% no acumulado no ano. O desempenho foi determinado, sobretudo, pela estabilidade (-0,3%) no Varejo restrito e pela forte contração de -30,4% nas vendas de Material de construção.

A apresentação completa do PIB 1º trimestre de 2024 pode ser acessada no link: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/pib-trimestral