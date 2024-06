PM apreende adolescente, arma e mais de 300 pinos de cocaína no ES

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, apreenderam na madrugada desta quarta-feira (5), um adolescente de 16 anos, no bairro São Benedito, em Vitória. Segundo a PM, com ele, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, 345 pinos de cocaína, sete invólucros da mesma droga, um rádio comunicador, entre outros materiais.

As equipes realizavam o patrulhamento na região, quando ao passarem pelo beco Paulo Ayres de Fraga, visualizaram um grupo de três indivíduos, segurando rádios comunicadores. Um dos suspeitos apresentava um volume na cintura, aparentando ser uma arma de fogo. Devido ao fato, foi dada a voz de abordagem aos três indivíduos e dois fugiram assim que notaram a aproximação dos policiais.

Segundo a PM, o suspeito que permaneceu no local foi abordado e na cintura do adolescente foi localizada uma pistola calibre 9mm, carregada com 17 munições em um carregador. O menor também segurava uma sacola contendo 345 pinos de cocaína, sete invólucros da mesma droga, um rádio comunicador, uma base para carregar rádio comunicador, um caderno de anotações referentes ao tráfico de entorpecentes e R$ 65,00.

Além disso, constava contra o adolescente um mandado de busca e apreensão. Devido ao fato, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional.