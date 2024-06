PM recupera motos e peças de motocicletas furtadas de pátio no ES

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (PMES), recuperaram, na noite desta segunda-feira (24), duas motos e peças de outras duas motocicletas furtadas de um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), localizado no bairro Planalto de Carapina, município da Serra, na madrugada de segunda-feira (24). Os veículos foram encontrados nos bairros Jardim Tropical e Solar de Anchieta, também na Serra.

Após receber uma denúncia anônima, informando que uma das motos furtadas do pátio estariam no bairro Jardim Tropical, as guarnições foram ao endereço e localizaram o veículo em um quintal com várias residências.

Assim, foi feito contato com os moradores e um deles, um adolescente de 16 anos, confirmou ter recebido a motocicleta de um conhecido. O menor relatou que a estava guardando, mas disse não saber que se tratava de um veículo furtado.

De acordo com a Polícia Militar, em continuidade às averiguações da denúncia, as guarnições foram em outra residência do mesmo bairro, onde viram um homem iniciando fuga ao perceber a presença policial. Os militares realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado. Na parte de trás da casa de onde o indivíduo fugiu, os policiais encontraram diversas peças de motos furtadas durante a mesma ocorrência.

Segundo a PMES, uma mulher se apresentou aos militares como proprietária do imóvel e disse que o filho dela fazia reparos em motocicletas. Ao realizar buscas, foi constatada a numeração de um motor, um tanque de combustível e a carenagem da parte traseira, todas peças já retiradas da moto furtada. No mesmo local, foi encontrado outro motor, com sinais de adulteração, um tanque de combustível, carenagem da parte traseira e um banco de motocicleta que, após consulta, verificou-se ser também de outra motocicleta furtada do pátio.

O guincho foi acionado para a condução da motocicleta e as peças apreendidas. O adolescente de 16 anos e a mulher de 40, que se apresentou como dona do imóvel foram conduzidos à 3ª Regional da Serra.

Já na manhã desta terça-feira (25), os policiais militares localizaram uma motocicleta furtada do pátio, estacionada em uma via do bairro Solar de Anchieta, na Serra. O guincho foi acionado para a remoção do veículo.

A Polícia Civil (PCES) informa que o adolescente de 16 anos, conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional da Serra, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação.

Assim, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. A dona da residência, de 40 anos, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

A investigação e as diligências da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV) seguem em andamento.