Polícia Civil prende dois homens, arma e muita droga no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu, dois homens de 28 e 36 anos, suspeitos de realizar a distribuição de maconha no atacado para diversas bocas de fumo dos municípios de Cariacica e Vila Velha.

Segundo a PC, durante a ação, na última terça-feira (28), foram apreendidos 207 quilos de maconha, uma pistola, munições e dinheiro, em um imóvel utilizado exclusivamente como base para armazenamento dos entorpecentes, no bairro Jardim Botânico, Cariacica.