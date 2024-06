Polícia Civil prende grupo suspeito de narcotráfico no Espírito Santo

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, em conjunto com o 10º Batalhão da Polícia Militar (PMES), deflagrou, na última sexta-feira (21), a Operação Epílogo, que resultou na prisão de 8 suspeitos, integrantes de um grupo de narcotráfico.

Segundo a PCES, o grupo seria do bairro Santa Mônica, em Guarapari. Durante a operação, foram apreendidos drogas, dinheiro, arma de fogo, dois veículos e uma motocicleta.

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.