Carro furtado em Belo Horizonte é apreendido pela PRF no ES

No dia 23 de junho de 2024, por volta das 18h55, no Km 57 da BR-101, em São Mateus, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Fiat Palio, conduzido por um homem.

Segundo a PRF, ao solicitar os documentos, o condutor informou que ele não estava em seu nome e que não conhecia a pessoa, no qual o veículo estaria cadastrado. O homem também informou que comprou o carro de um terceiro, no valor de R$ 16.000,00, e que não se recordava do nome do vendedor. Também relatou que não transferiu o veículo, pois o vendedor disse que “iria ver” e acabou não resolvendo a transferência. Assim, a PRF realizou a consulta do QR Code da placa, dando como resultado: “veículo não cadastrado”.

De acordo com a PRF, a equipe iniciou a identificação veicular. Assim, ao observar os sinais identificados, foi possível identificar o uso de material abrasivo nos sinais do veículo. Contudo, a equipe chegou em um possível veículo original, furtado em Belo Horizonte, em fevereiro de 2024.

Assim, diante das informações, foi constatada, a princípio, a ocorrência de receptação de veículo. O envolvido foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus.