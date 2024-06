Polícia Civil realiza incineração de 2,5 toneladas de drogas no ES

Para marcar o Dia Internacional de Combate às Drogas, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), realizou nesta quarta-feira (26), a incineração de 2,5 toneladas de drogas.

A ação integra a Operação Narke 2, organizada pelo Ministério da Justiça, que articula ações em todos os estados da federação a fim de intensificar o combate ao narcotráfico.

A incineração vai além da destruição física das substâncias, também demonstra o compromisso contínuo e a eficácia das operações da Polícia Civil em reduzir a oferta de drogas, protegendo a sociedade capixaba e dificultando a atuação dos traficantes. A ação serve para reforçar que o combate ao tráfico é uma prioridade constante das forças de segurança.

Além disso, a incineração é um ato de conscientização para a sociedade, destacando a importância da participação comunitária e do apoio às iniciativas de combate às drogas, reforçando a mensagem de que a luta contra o tráfico é um esforço coletivo que requer a colaboração de todos os setores da sociedade.

“Ao lembrar este dia com uma ação tão impactante, reafirmamos nossa dedicação em promover um ambiente mais seguro e saudável, livre da influência destrutiva das drogas”, afirmou o chefe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.

