Polícia Civil realiza operação em Iúna e apreende armas e munições

A Delegacia Regional de Ibatiba e com o apoio da Delegacia de Muniz Freire, realizou, no município de Iúna, uma operação policial que resultou na prisão de um homem de 28 anos e na apreensão de três armas de fogo e munições.

A ação teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo suspeito de posse de arma de fogo e possível envolvimento em um crime de roubo de motocicleta mediante uso de arma de fogo. No local, a equipe foi recebida pelo suspeito, que, inicialmente, negou a existência de armas na residência e demonstrou nervosismo com a presença policial.

Durante as buscas, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, 17 munições calibre 9mm, uma espingarda Winchester calibre 44, 20 munições de mesmo calibre, uma garrucha calibre 32, uma munição calibre 38, duas munições calibre 22, além de 77 estojos 9mm, cinco estojos calibre 44 e um estojo calibre 12.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

