Polícia Militar apreende drogas com auxílio de cães no ES

Polícia Militar do Batalhão de Ações com Cães (BAC), juntamente com policiais da Patrulha do Morro da 1ª Companhia do 1º Batalhão, apreenderam diversos entorpecentes na manhã desta quarta-feira (5), no morro do Jaburu, bairro Gurigica, Vitória.

Leia também: Polícia Civil prende dois homens, arma e muita droga no Espírito Santo

As equipes receberam informações do Serviço Reservado do 1º Batalhão, de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes na região. Com isso, foram realizadas incursões no local indicado.

O cão Sirius indicou dois pontos distintos em uma área de mata o total de 535 unidades de haxixe, 120 buchas de maconha, 175 gramas de maconha, um coldre e um porta carregador. Em outro ponto a cadela Sindy, indicou um ponto contendo uma sacola com entorpecentes entre os arbustos. No local, foram encontradas 295 pedras de crack, 120 buchas de maconha, 48 unidades de haxixe e uma balança de precisão.

Ninguém foi detido. O material ilícito foi entregue na 1º Delegacia Regional.