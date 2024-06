Policia Rodoviária Federal prende dois foragidos na BR-101, no ES

Na tarde desta quarta-feira (6), a Policia Rodoviária Federal (PRF), realizou uma importante apreensão na BR-101, no km 309, em Viana.

Leia também: Dois caminhões com carga de granito irregular são apreendidos na BR-101

Após denúncia que apontava o transporte de fugitivos da Penitenciária de Viana, armas e drogas em um veículo Hyundai I30 prata, a PRF abordou o carro. Durante a abordagem, o condutor, inicialmente com identidade falsa, foi identificado como foragido do sistema prisional. Com mandado de prisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Segundo a PRF, um dos passageiros também apresentou dados falsos, sendo identificado como outro foragido, com mandado de prisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha. O segundo passageiro, sem ocorrências policiais, foi liberado juntamente com o veículo, pois não foram encontrados ilegalidades no carro.

Os dois foragidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica, para os procedimentos legais cabíveis.