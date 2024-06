Policiais civis do Espírito Santo recebem mochilas táticas

Na última terça-feira (11), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) anunciou a entrega de duas mil mochilas táticas para os policiais da instituição.

Segundo a Polícia Civil, o investimento visa proporcionar melhores condições de trabalho e reforçar a eficiência e segurança dos profissionais da segurança pública. As mochilas táticas atenderão às necessidades operacionais, equipadas com compartimentos estratégicos e materiais de alta resistência, garantindo maior praticidade e durabilidade no dia a dia.

Aliás, esse equipamento permitirá que policiais carreguem seus materiais de trabalho de forma mais organizada e segura, facilitando o acesso aos itens essenciais.

Para requisitar as mochilas táticas, cada unidade ou delegacia deve seguir o procedimento abaixo:

Enviar para a Divisão de Suprimentos e Zeladoria, via E-Docs, um encaminhamento contendo o nome e número funcional dos policiais interessados em receber ou usar as mochilas, conforme instruções enviadas via e-mail.

A distribuição das mochilas abrangerá todos os policiais civis do Estado. Este é mais um passo importante na constante busca por melhorias nas condições de trabalho dos policiais, refletindo o compromisso do Governo do Estado em valorizar e apoiar nossos servidores.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, José Darcy Arruda, reafirmou o compromisso da Polícia Civil com a segurança e o bem-estar dos seus profissionais e destacou que investimentos como este são fundamentais para o fortalecimento das atividades policiais e para a manutenção da ordem e da segurança pública.

“Parabenizamos todos os policiais civis por mais essa conquista e agradecemos pelo empenho e dedicação demonstrados diariamente em prol da sociedade capixaba. Portanto, continuaremos trabalhando juntos para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e de qualidade para toda a população”, disse Arruda.