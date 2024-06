Por que você deve ter cuidado com os olhos nas festas de São João?

As festas de São João já começaram. Época de muita animação, comidas típicas, confraternização, dançar quadrilha e manter a tradição de acender fogueiras e soltar fogos de artifício. Porém, o momento de diversão precisa de cuidados, especialmente com os olhos.

Segundo a oftalmologista Grace Pacheco de Souza, do Centro Capixaba de Olhos em Vitória (CCOlhos), a fumaça das fogueiras pode causar riscos à visão. Os casos de queimadura e irritação são muito comuns nas emergências. Os pacientes, que em sua maioria são crianças e não se previnem contra acidentes.

“Ardência, desconforto, lacrimejamento e irritação nos olhos são sinais de agressão à visão, causada muitas vezes por contato com a fumaça proveniente das fogueiras. Suas cinzas e brasas também podem ocasionar queimaduras que podem até levar a uma diminuição importante da visão”, explica o especialista.

Segundo a oftalmologista Grace Pacheco, os fogos de artifício são os mais perigosos, principalmente quando manipulados por pessoas sem experiência ou desatentas. Isso porque os materiais utilizados em sua composição, como a pólvora, podem causar desde uma pequena sensação de arranhado até uma perfuração ocular com danos graves, como a cegueira.

Para se prevenir é recomendado proteger os olhos durante as festas de São João. Manter distância de fogueiras e das pessoas encarregadas de soltar os fogos de artifício, principalmente envolvendo crianças. No caso de algum desconforto nos olhos, a orientação é não fazer uso de colírios sem prescrição médica, e procurar um oftalmologista imediatamente.

