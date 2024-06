PRF fica impressionada após abordar veículo na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou impressionada após abordar um veículo no km 152 da BR-101, em Linhares, na tarde da última segunda-feira (17).

A PRF informou que agentes abordaram um veículo Volkswagen/Voyage, de cor prata, que era conduzido por um homem no km 152 da BR-101. No entanto, após vistoria no veículo, os agentes constataram que se tratava de um clone de um outro automóvel de mesma marca, modelo e cor.

Leia também: Motociclista sofre ferimentos após atingir vaca em rodovia de Cachoeiro

Além disso, o veículo original possuía restrição de roubo ocorrido no ano de 2023, no Estado de Minas Gerais. Aliás, os agentes prenderam o condutor e o encaminhou ao Departamento de Polícia Judicária (DPJ) de Linhares, onde irá responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

PRF aborda motociclista na BR-101 e tem surpresa ao vistoriar veículo

Na quinta-feira (28), durante patrulhamento pela BR-101 uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma motocicleta Honda/XRE no km 296 da BR 101, no município de Cariacica/ES.

Durante a abordagem, os policiais vistoriaram os elementos de identificação e constataram várias adulterações.

LEIA TAMBÉM: Trabalho estratégico do governo acelera recuperação de cidades no Sul do ES

Aliás, indagado sobre a situação, o motociclista disse que havia adquirido a moto recentemente como forma de pagamento de uma dívida e que não tinha ciência dos fatos.

A PRF encaminhou a ocorrência para o Departamento de Polícia Civil de Cariacica/ES.