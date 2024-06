PRF flagra caminhão transportando bloco de rocha com travas soltas

Nesta segunda-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão transportando um bloco de rocha ornamental com irregularidades graves, em frente ao Posto da PRF em Guarapari.

Segundo a PRF, o veículo em questão, apresentava duas travas de segurança folgadas e afastadas em demasia do bloco, o que permitia sua movimentação relativa. As faces das travas não tangenciavam o bloco, o que colocava em risco a segurança do transporte e de outros veículos na rodovia.

O caminhão foi autuado pela PRF por “Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN”. Após a regularização das travas de segurança, o veículo foi liberado para seguir viagem.