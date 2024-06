Proposta garante mais acessibilidade nas praias do litoral do Espírito Santo

Mais acessibilidade nas praias do litoral do Espírito Santo. É o que prevê um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) .

A proposta, de iniciativa do deputado Sergio Meneguelli (Republicanos), visa assegurar o direito ao lazer às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O projeto seguiu para as comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças. A medida deverá receber parecer técnico antes de ser votada pelos deputados da Casa em sessão ordinária.

Acessibilidade nas praias

O Projeto de Lei (PL) 167/2024 institui o programa “Praia para Todos”, prevendo infraestrutura e acessibilidade no litoral capixaba.

Conforme apresentado na propositura, o serviço público de inclusão deve oferecer esteira para passagem para cadeiras de rodas na areia; cadeiras anfíbias; barracas de sol e tendas de apoio, além de uma equipe capacitada para auxiliar e acompanhar o banho de mar.

“As cadeiras anfíbias são próprias e seguras para o banho de mar das pessoas com mobilidade reduzida e deficientes físicas. A estrutura delas fornece sustentação contra os impactos das ondas, além de permitir um deslocamento facilitado pela areia”, explica o parlamentar.

O deputado argumenta que a acessibilidade nas praias proporciona benefícios à saúde física e mental.

Além disso, justifica ainda que a prática de atividades ao ar livre têm um impacto positivo no bem-estar das pessoas, ajudando a reduzir o estresse, melhorar o humor e promover um estilo de vida mais saudável.

Turismo

A justificativa apresenta, ainda, que a realização de ações públicas que tornem as praias acessíveis pode atrair um novo segmento de turismo, impulsionando a atividade local e gerando benefícios econômicos para a região.

Em Vitória, Vila Velha e Piúma o serviço é ofertado pelas prefeituras aos moradores e turistas em pontos específicos de cada uma das praias durante o ano inteiro, mas nem todos têm conhecimento a respeito. Por esse motivo, o projeto também prevê a criação de campanhas para divulgar o programa e conscientizar a sociedade sobre a importância de tal medida.