Proposta combate violência no trânsito contra ciclistas no ES

A deputada Camila Valadão (Psol) quer criar no Espírito Santo a Semana Estadual de Combate à Violência no Trânsito Contra Ciclistas e Pedestres, a ser realizada, anualmente, na semana em que recair o dia 24 de Julho. A data de conscientização é objeto do Projeto de Lei (PL) 313/2024 em tramitação na Assembleia Legislativa (Ales).

“A proposta se baseia na necessidade de se conscientizar e combater a violência no trânsito contra os corpos mais frágeis. O Espírito Santo registrou no ano de 2023, 110 mortes de pedestres e 52 mortes de ciclistas, neste caso, o índice demonstra um aumento de 4% em relação ao ano anterior”, cita a parlamentar na justificativa da matéria, baseando-se em dados do Observatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP).

“Valorizar a vida de ciclistas e pedestres, bem como a memória daqueles que foram vítimas no trânsito nessa condição é um caminho para frear a crescente violência trânsito, em especial contra esses grupos”, enfatiza.

Camila explica que a data escolhida considera o dia do aniversário de Luísa da Silva Lopes, jovem estudante que foi atropelada na avenida Dante Michelini, em Vitória, em 15 de abril de 2022.

O PL 313 segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Confira a tramitação completa