Resultado da Mega-Sena: bolão capixaba fatura “grande prêmio”

O resultado da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (27), registrou duas apostas vencedoras no Espírito Santo.

Um bolão, registrado no município de Vila Velha, faturou R$ 184.452,64, por ter acertado as cincos dezenas do concurso 2.742, sorteado, na noite da última quinta-feira.

Outra aposta capixaba que acertou a quina foi registrada no município de Serra, com uma aposta simples, faturou R$ 46.113, 19. Não teve ganhador do prêmio principal.

As seis dezenas sorteadas foram: 02 – 11 – 25 – 32 – 37 – 57.

A quina teve 100 apostadores premiados e cada um irá receber R$ 46.113,19. Os 6.897 ganhadores da quadra terão o prêmio de R$ 955,13 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.