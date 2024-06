Rio Grande do Sul: 5ª equipe do Corpo de Bombeiros do ES é enviada

O Espírito Santo segue prestando apoio ao Rio Grande do Sul, que ainda trabalha para se recuperar. Na manhã desta quinta-feira (13), a quinta equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) foi enviada para dar continuidade nas ações de busca e resgate.

A guarnição é composta por oito homens e um cão, todos do Centro Especializado em Resposta a Desastres (Cerd), do CBMES, e a expectativa é que eles deem início à atuação neste sábado (15).

Com esta missão, o Espírito Santo totaliza o envio de 58 bombeiros militares, desde o início das operações no Rio Grande do Sul. Os bombeiros capixabas atuam sob comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, atendendo às ocorrências conforme a demanda local.

As equipes foram empenhadas, principalmente, no resgate de pessoas ilhadas, ações de busca e salvamento, localização de restos mortais soterrados e distribuição de ajuda humanitária. Desde o início da missão, os bombeiros capixabas resgataram 286 pessoas e 81 animais em áreas alagadas, além de localizar restos mortais de três vítimas soterradas.

As quatro primeiras equipes foram enviadas conforme o planejamento nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Bombeiros Militares (Ligabom). A quinta guarnição foi encaminhada atendendo à solicitação do comando-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deu autorização permanente para o envio de bombeiros capixabas, enquanto for necessário.

Cronologia do envio de equipes:

Primeira equipe: com 11 militares e dois cães, saiu no dia 03 de maio e retornou no dia 17

Segunda equipe: com 15 militares, saiu no dia 06 de maio e retornou no dia 20

Terceira equipe: com 12 homens e um cão, saiu no dia 16 e retornou no dia 28

Quarta equipe: com 12 homens e dois cães, saiu no dia 28 de maio e retornou no dia 11/06