Roda de Boteco 2024 vai até domingo (30); veja os petiscos na reta final

Os botequeiros de plantão têm que ficar atentos e se preparar porque o Roda de Boteco entrou em sua reta final nos bares e botecos de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra. A competição gastronômica mais gostosa do Espírito Santo vai até o dia 30 de junho nos 40 bares e botecos participantes. Os estabelecimentos disputam a preferência do público e o cobiçado troféu com os petiscos criados exclusivamente para o festival.

Leia também: ​Aplicativo “Vila Velha On” leva prefeitura a ganhar prêmio de inovação

As porções são servidas a preço único (R$59,90) e vem acompanhado por uma cerveja Spaten de cortesia. Essa edição, comemorativa de 20 anos, está sendo mais longa, justamente para dar mais tempo para os botequeiros conseguirem provar o maior número possível de petiscos.

Votar é muito importante para a vitória do seu boteco do coração. Durante esses dias de festival, os bares e botecos disputam quatro títulos: o de melhor bar, o de melhor boteco, o de melhor garçom e o de melhor torresmo. O público que comparecer aos bares, deve pedir o petisco da disputa, provar, solicitar a cédula de avaliação e votar. Os bares e botecos são avaliados nos seguintes quesitos: temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e sabor do petisco. Depois de preencher a cédula, o público deve depositar a cédula nas urnas localizadas nos próprios estabelecimentos. Os votos são secretos.

Cada bar caprichou ao criar os petiscos, com sabores e temperos únicos. Tem opção vegana, com ossobuco, frutos do mar, carne suína, bolinhos deliciosos, costela, e misturas criativas com queijos, purês, musselines e muito mais. Confira a lista completa de delícias no final da reportagem.

Produtos IG

Em parceria com o Sebrae, o Roda de Boteco encorajou os participantes a incluírem em suas receitas produtos de Indicações Geográficas (IGs), que consistem em valorizar os produtos tradicionais de determinados territórios. No Espírito Santo alguns desses são: as panelas de barro de Goiabeiras; o cacau em amêndoas de Linhares; o inhame de São Bento de Urânia; o socol de Venda Nova do Imigrante; o Café Conilon do Espírito Santo; os cafés Arábica das regiões das Montanhas do Espírito Santo; Café Arábica do Caparaó; a Pimenta-rosa de São Mateus e a Pimenta-do-reino do Espírito Santo. Muitas das delícias que os botequeiros estão provando contêm alguns desses produtos.

Concurso de torresmo

Além disso, neste ano, tem a estreia do concurso de torresmo. O valor do torresmo é fixo: R$15 e não acompanha a cerveja. Dos 40 bares e botecos na disputa, 24 optaram por concorrer nessa categoria. Os participantes exploraram ao máximo a criatividade. Entre as opções há torresmo temperado com ervas finas, sal, cachaça e açúcar mascavo; um dadinho de torresmo assado no sal grosso, flambado na cachaça, acompanhado de geleia de pimenta; e manta de barriguinha aberta e recheada com muçarela, catupiry, cenoura, bacon e calabresa, assado no forno e depois pururucado.

O festival Roda de Boteco já rodou o estado de Norte a Sul, espalhando delícias por Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

O Roda de Boteco é realizado pela Conexxo com recursos da Licc – Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo. E patrocínio da Spaten e Banestes. Com apoio da Coral, Saudali e Sindibares/Abrasel.

Revelação dos vencedores

A revelação dos campeões é feita no Botecão, o tradicional evento de encerramento do Roda de Boteco, com todos os botecos juntos. A festa está marcada para acontecer na área externa do Shopping Vila Velha, nos dias 5 e 6 de julho. Entre as atrações já confirmadas estão Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Demônios da Garoa e Molejo. Além deles, as atrações capixabas Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal, Samba Ju, Já Gamei, Elaine Augusta e Corta-Jaca também trazem para a festa o melhor da música capixaba.

Os ingressos já podem ser adquiridos, clicando aqui!

Além disso, durante os dias de festa, será servido uma versão reduzida dos petiscos, no valor de R$25. Confira os bares, botecos e os pratos que participam do Roda de Boteco 2024.

Bares:

A Oca Restaurante, Bar e Adega

Prato: Brasileirinha – Deliciosa costela no bafo servida com um purê de mandioca bem “queijudo” e pimenta biquinho.

Horários: quarta a sexta-feira das 12h às 15h – almoço, 17h às 23h – jantar; Sábado 12h às 23h, almoço e jantar; Domingo 12h às 17h, almoço

Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória – casa com fachada grafitada, acesso pela escadaria do Rosário, porta amarela

Instagram: @_aoca

Telefone: 27 99289-4561

Bar Barraco

Prato: Pastel de BOBÓ – Massa crocante, bobó de camarão especial; acompanha maionese de limão com ervas finas da casa + molhinho de coentro com cebola roxa.

Horários: terça-feira a domingo a partir das 17h

Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória

Instagram: @barbarraco

Telefone: 27 99844-8463

Bar dos Meninos

Prato: Arroz Caldoso de Fraldinha – Delicioso arroz caldoso de fraldinha desfiada na pressão, acompanhado de chips de aipim

Torresmo: Torresmo dos Meninos – Delicioso torresmo de rolo, com a pururuca que não pode faltar!

Horários: segunda a sexta-feira das 18h à 00h, sábado das 11h30 à 0h e domingo das 11h30 às 22h30

Endereço: Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha

Instagram: @bardosmeninos

Telefone: 27 99965-1690

Boteco da Vila

Prato: Rolha Caipira – 6 unidades de bolinhos de galinha caipira com quiabo, temperado na cachaça, empanado e servido com fondue de polenta com queijo Minas

Torresmo: Torresmo no sal grosso – Dadinho de torresmo assado no sal grosso, flambado na cachaça, acompanhado de geleia de pimenta

Horários: segunda-feira a sábado das 17h às 23h

Endereço: Rua Alegre, 706, Vila Capixaba, Cariacica

Instagram: @botecodavila01

Telefone: 27 99580-8532

Cabana da Orla

Prato: Bolinho de Feijoada – A combinação perfeita de feijão preto, carne suculenta e sabores defumados. Acompanhados de couve crispy e geleia de pimenta

Horários: segunda-feira a sábado das 09h às 22h, domingo das 9h às 20h

Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 23, Quiosque 18, Itapuã, Vila Velha

Instagram: @cabanadaorla

Telefone: 27 99915-1592

Escritório Bar e Botequim

Prato: Bolinho da Firma – Bolinho de Pulled pork, carne de porco defumada com recheio de queijo

Horários: terça-feira a sábado das 18h à 01h30, domingo das 17h à 0h

Endereço: Rua das Cruzadas, 127, Vila Palestina, Cariacica

Instagram: @escritoriobarebotequim

Telefone: 27 99800-2904

Ferro e Brasa – Steak House

Prato: Croqueta da Orla – Croqueta de abóbora com carne seca e molho de gorgonzola

Torresmo: Piporquinha – Pipoquinha de torresmo curado na cachaça

Horários: Quarta a sexta das 17h às 22h. Sábado e domingo das 12h às 22h

Endereço: Av. Delegado Federal Geraldo Guimarães, 289, Jardim América, Orla de Cariacica

Instagram: @ferroebrasa.steakhouse

Telefone: Via Instagram

Giga Byte

Prato: Terra & Sol – Incrível bolinho a base de aipim e banana da terra com delicioso recheio de carne de sol, cream cheese e Catupiry acompanhado de uma encantadora maionese de mostarda

Horários: terça a quinta-feira das 18h à 0h, sexta-feira e sábado das 18h às 02h, domingo das 12h às 17h

Endereço: Rua 15 de novembro, 51, Parque Infantil, Campo Grande, Cariacica

Instagram: @gigabyte.bar

Telefone: 27 99977-7639

Jardim Bar e Petiscaria

Prato: O Chão é Lava – Delicioso bolinho de lombo suíno inspirado em comida japonesa. Recheado com cream cheese e geleia de frutas vermelhas, acompanhado de um delicioso molho agridoce tailandês.

Torresmo: Espetinho de torresmo – Delicioso torresmo de barriga carnudo no espeto

Horários: terça-feira a domingo das 18h à 0h

Endereço: Av Espírito Santo, 18, Jardim América, Cariacica

Instagram: @jardimbarepetiscariacariacica

Telefone: 27 99999-5329

Kchaça Brasil – Cariacica

Prato: Dueto kchaça – Croquetes em 2 sabores, sendo um de cupim especial ao recheio de alho poró e base de Catupiry original. O segundo, de feijão branco com recheio de carne seca reduzida na manteiga de garrafa e acompanha molho de mostarda e mel

Horários: Todos os dias de 17h às 00h

Endereço: Av Cariacica, 879, Vila Capixaba, Cariacica

Instagram: @kchacabrasil

Telefone: 27 99309-0768

Kchaça Brasil – Vila Velha

Prato: Dueto kchaça – Croquetes em 2 sabores, sendo um de cupim especial ao recheio de alho poró e base de Catupiry original. O segundo, de feijão branco com recheio de carne seca reduzida na manteiga de garrafa e acompanha molho de mostarda e mel

Horários: terça-feira a domingo das 17h à 0h

Endereço: Rua 15 de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha

Instagram: @Kchacabrasilvilavelha

Telefone: 27 99309-0768

Maho Gastrobar

Prato: Surpresa de Moela – Bolinho de moela desfiada recheada de quiabo acompanhado de molho agridoce

Torresmo: Maholo de porco – Rolo de torresmo assado e defumado

Horários: terça a sexta-feira das 11h às 22h, sábado e domingo das 10h às 22h

Endereço: Av Dante Michelini, 1600, Quiosque 5, Orla de Camburi, Vitória

Instagram: @mahogastrobar

Telefone: Via Instagram

Maré Restaurante de Frutos do Mar

Prato: Cazuela do Mar – Caldeirada de mariscos inspirada na culinária colombiana

Horários: Terça a quinta-feira das 11h às 16h, sexta-feira e sábado das 11h às 22h e domingo das 11h às 18h

Endereço: Av Vale do Rio Doce, 278, Porto de Santana – Cariacica

Instagram: @mare.restaurantefrutosdomar

Telefone: Via Instagram

Marés Gastrobar

Prato: Linguada do Mar – Pipoca de camarão com cubos de língua de boi empanados no Panko e molho especial da casa

Horários: terça-feira a sábado das 11h à 0h e domingo de 11h às 21h

Endereço: Rua Major Nodje Ulisses de Oliveira, 391, Itapuã, Vila Velha

Instagram: @maresgastrobar

Telefone: 27 99671-6897

Mercearia Belmiro

Prato: Trem di Doido – Coxinha de frango com quiabo, angu e queijo Minas, acompanhada de molho de pimenta biquinho com cachaça e goiabada

Torresmo: Picolé mineiro – Torresmo feito com costelinha de porco, para ser degustado com as mãos como um palito de picolé

Horários: terça a sexta-feira das 9h às 19h, sábado e domingo das 9h às 18h

Endereço: Avenida Rio Branco, 1083, Bairro Praia do Canto, Vitória

Instagram: @merceariabelmiro

Telefone: 27 99930-1313

Mistura’s Bar

Prato: Risole de Feijoada – Massa de risole (leite, manteiga, sal e trigo) com recheio de feijoada (feijão preto, carne seca, linguiça paio, lombo suíno, bacon), tempero verde, alho e sal. Empanamento (ovo e farinha de rosca)

Horários: terça a sexta-feira das 17h à 0h, sábado das 11h à 0h, domingo das 11h às 18h

Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória

Instagram: @misturasbar

Telefone: 27 99913-0862

Petisco das Meninas

Prato: Charutinho da vovó Maria – Um prato que era preparado pela vovó Maria, que reunia a família aos domingos, com muito afeto e amor. Prato feito com carne moída, tomates e cebolas picadas, temperado com páprica defumada, pimenta síria, alho, arroz e cheiro verde, enrolado na folha de couve e cozido no molho de tomates. Acompanha molho de iogurte natural e geleia de pimentões vermelhos

Torresmo: Torresmo Recheado – Manta de barriguinha aberta e recheada com muçarela, catupiry, cenoura, bacon e calabresa, assado no forno e depois pururucado

Horários: terça-feira a domingo das 15h30 às 23h

Endereço: Rua Ocidente 106, Manguinhos, Serra – Antigo Maria Mariana

Instagram: @petiscosdasmeninas

Telefone: 27 99616-3223

Pocar Gastrobar

Prato: Trio Parada Dura – Canjiquinha cremosa com linguiça defumada e bacon

Torresmo: Tá pokando – Torresmo, geleia de pimenta com abacaxi e farofinha crocante

Horários: quarta a sexta-feira das 16h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 20h

Endereço: Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha

Instagram: @pocar.gastrobar

Telefone: 27 99296-4304

Postinho Bar e Petiscaria

Prato: Dobradinha Maluca – Uma dobradinha metida a feijoada, diferente dos iguais, feita no feijão branco, com dobradinha, linguiça, charque suíno, costelinha defumada, finalizado com bacon, acompanha torresminho e farofa. Representando bem o modo postinho de ser!

Torresmo: Torresmão do Postinho – Tradicional torresmão servido no Postinho Bar, acompanhado de geleia de pimenta

Horários: terça a sexta-feira das 17h à 0h, sábado, domingo e feriado das 11h à 0h

Endereço: Rua Maria de Oliveira Maresguia, 07, Praia de Itaparica, Vila Velha

Instagram: @postinhobarepetiscaria

Telefone: 27 99643-6350

Recanto Gastrobar

Prato: Terramar – Tilápia empanada, sobre purê de batata baroa ao molho Catupiry, coberta com molho rústico de tomate com camarões e manjericão. Finalizado com muçarela gratinada e camarões VM na manteiga de garrafa

Horários: terça a sexta-feira das 18h à 0h, sábado das 15h à 0h

Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória

Instagram: @recantovix

Telefone: 27 99883-9188

Regina Maris Bar e Restaurante

Prato: Vegano na Roda – Kibe de abóbora e inhame com molho de amendoim e pimenta rosa

Torresmo: Torresmo de corda – Torresmo de corda, toucinho frito com farofa de feijão fradinho

Horários: segunda, quarta e quinta-feira das 17h à 0h, sexta-feira e sábado das 11h à 0h, domingo das 11h às 23h

Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha

Instagram: @reginamariss

Telefone: 27 98872-4711

Repique Samba Lounge

Prato: Chico Palha – Croquete de pernil suíno com molho de açafrão e laranja Bahia

Torresmo: Alma Boêmia – Filé da barriguinha de porco pururucado

Horários: terça a sexta-feira a partir das 18h, sábado e domingo a partir das 12h

Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 7, Mata da Praia, Vitória

Instagram: @repiquevix

Telefone: Via Instagram

Seu Joaquim Bar

Prato: Rabada do Joca – Rabada com feijão branco e agrião

Torresmo: Espetinho de torresmo – Pedaços de toicinhos, fritos, curados e fritos novamente. Acompanhado de molho vinagre do Joca

Horários: segunda-feira das 11h às 15h, terça-feira à sábado das 11h à 1h, domingo das 11h às 22h

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Triângulo, Praia do Canto, Vitória

Instagram: @seujoaquimbar

Telefone: Via Instagram

Só Santo Botequim

Prato: Santa Tilápia – Tilápia desfiada com cebola crispy, servida na cestinha de banana

Torresmo: Quadradinho de torresmo – Torresmo de pancetta servido com molho de abacaxi

Horários: quarta, quinta-feira e domingo das 18h às 23h30; sexta-feira das 18h à 1h, sábado das 15h à 1h

Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha

Instagram: @sosantobotequim

Telefone: 27 99242-9313

Ubar

Prato: Bolinho Vaca Atolada – Bolinhos de costela e aipim, recheados com queijo muçarela e empanados na farinha Panko

Torresmo: Torresmo Ubar – Marinados na cachaça, crocante e macio na medida certa

Horários: terça-feira a sábado das 18h à 0h

Endereço: Rua Dois Irmãos, 29, Campo Grande, Cariacica (Prox. Colégio Lusíadas)

Instagram: @ubar.vix

Telefone: 27 99640-4774

Botecos:

Bar do Getúlio

Prato: Bolinho Português – Bolinho de bacalhau, com sardinha, massa de repolho e inhame, empanado e frito

Torresmo: Torresmão do Getúlio – Barriguinha de suíno temperada e frita na gordura de porco

Horários: segunda a sexta-feira das 17h à 0h

Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha

Instagram: @bardogetulio_

Telefone: 27 99722-0266

Bar do Mancha

Prato: Croquete Nelson Rodrigues – “A VIDA COM MOELA É… NO BAR”, delicioso croquete de moela com especiarias e pimenta-do-reino do Espírito Santo, acompanhamento perfeito para boas conversas e cerveja gelada

Torresmo: Torresmo do Mancha – Barriguinha suína, crocante por fora, suculenta por dentro, temperada com diversas especiarias e pimentas

Horários: terça-feira a sábado das 17h30 às 22h30

Endereço: Avenida Desembargador Ferreira Coelho, 100, Praia do Suá, Vitória

Instagram: @bardomancha

Telefone: 27 99867-1542

Bar do Mineiro

Prato: Costela & Aligot – Deliciosa e suculenta costela suína (marinada por 24 horas em um tempero especial com um leve toque de pimenta-do-reino do Espírito Santo) ao molho barbecue e acompanhada de Aligot (purê de batata bem cremoso com bastante queijo muçarela) e finalizado com farofa de bacon

Torresmo: Barrinha de Cereal – Tradicional torresmo bem crocante e saboroso, feito de barriga suína bem carnuda e acompanhado de limão Taiti

Horários: segunda-feira a sábado das 12h às 22h

Endereço: Av. Abido Saad, 262, Parque Jacaraípe, Serra (Ao lado do Extrabom)

Instagram: @bar_do_mineirojc

Telefone: 27 99759-6041

Bar do Zé

Prato: Costelinha Dengosa – Costela suína refogada com molho especial da casa, servida com angu de fubá

Horários: segunda a sexta-feira das 16h30 às 23h30, sábados das 10h às 16h, domingo fechado

Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha

Instagram: @bardozevv

Telefone: 27 3108-1981

Bar dos Amigos

Prato: Amigo Secreto – 12 bolinhos mesclados nos sabores de pernil com mostarda e cerveja preta, frango com cream cheese, alho poró e bacon, cupim desfiado com pimenta de cheiro, carne seca com Catupiry. São 3 sabores de cada, em ordem aleatória para uma surpresa de sabores

Horários: terça a sexta-feira das 17h à 0h e sábado das 12h às 21h

Endereço: Rua São Paulo, 3009, Itapuã, Vila Velha

Instagram: @bardosamigosvv

Telefone: 27 99721-8701

Boteco do João

Prato: Porco Bebum – Pernil suíno assado em panela, ao fogo lento e regado com cerveja e muita cebola assada na mesma gordura. Servido em um pão brioche com picles de pepino e rabanete, rúcula e molho vinagrete de mostarda de Dijon

Torresmo: Torresmo com farofa de cebola queimada do Boteco do João – Barriga suína cozida e frita na imersão, servida com farofa crocante

Horários: segunda, quarta e quinta-feira das 15h à 0h; sexta-feira, sábado e domingo das 10h30 às 18h

Endereço: Rua Mestre ngelo, 68, Santa Martha, Vitória

Instagram: @botecodojoao.vix

Telefone: 27 99291-2529

Dona Dalva Cerveja e Petisco

Prato: Costela Cremosa – Costela bovina desfiada ao creme de aipim, coberto com queijo muçarela e farofa crocante com bacon

Torresmo: Porca Enrolada – Barriguinha suína enrolada, acompanhada com molho da casa e geleia de pimenta

Horários: quarta-feira a sábado das 17h30 à 0h

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 238, José de Anchieta, Serra

Instagram: @donadalva1999

Telefone: 27 99698-4302

Espetaria e Petiscaria do Gugu

Prato: Receita di Vovó – Deliciosos bolinhos de carne seca artesanal (curada por 15 dias), envolvidos com requeijão cremoso e batatas, recheados com queijo mussarela, servido com um delicioso molho branco quatro queijos

Horários: segunda a sexta-feira das 18h às 23h30

Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Ventos, Vila Velha, ES

Instagram: @Espetariaepetiscariadogugu

Telefone: 27 99628-3253

Gostinho Mineiro – o Rei do Tira Gosto

Prato: Jeitin Mineiro – Delicioso creme de moranga com requeijão, refogado no azeite ,alho e alho poró. Acompanha molho com carne seca, linguiça calabresa, bacon, queijo e couve; acompanhado por torresminhos

Horários: quinta e sexta-feira das 18h30 às 23h, sábado e domingo das 11h30 às 17h

Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha

Instagram: @gostinhomineiro11

Telefone: 27 99268-9841 / 99278-1309

Marangas Bar

Prato: Porca que pariu! Um brinde aos 20 anos – 5 deliciosos croquetes de pernil com queijo… 5 risoles de lombo suíno desfiado e maravilhoso torresminho pra incrementar… acompanha molho barbecue com pimenta biquinho

Torresmo: Barriguinha sarada – Delicioso torresminho temperado com ervas finas, sal, cachaça e açúcar mascavo

Horários: segunda a sexta-feira das 18h às 23h, sábado das 11h às 16h30

Endereço: Av Júnior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha

Instagram: @marangasbaroficial

Telefone: 27 99994-3046

Meu Buteco

Prato: Sol à Dois – Carne de sol com aipim, creme de inhame e abóbora Cabotiá, alho poró, queijo parmesão, muçarela e calabresa

Torresmo: Torresmo – Delicioso torresmo com geleia de goiabada levemente picante

Horários: terça-feira a sábado das 18h à 0h

Endereço: Rua Jasmim, 125, Jardim Colorado, Vila Velha

Instagram: @meubutecovv

Telefone: 27 99852-3050

Peruggias Botequim

Prato: Croquetas do Peruggia’s – Croquetas de copa-lombo e carne defumada, recheadas de queijo, ao molho da casa e cobertas com crosta de parmesão

Torresmo: Isca de torresmo – Iscas de torremos, bem crocantes, com toque de tempero da vovó

Horários: quarta a sexta-feira das 18h à 0h, sábado das 16h à 0h, domingo das 14h às 22h

Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Praia da Costa, Vila Velha

Instagram: @peruggiasbotequimm

Telefone: 27 98853-2948

Petiscaria do JoJo’s

Prato: Chora Canelinha – Incrível musseline de batata inglesa e batata baroa, acompanhada de ossobuco na páprica defumada e vinho, e para melhorar parmesão ralado e folhas de manjericão!

Torresmo: Chipes de barriga – Barriguinha cortada bem fininha. Acompanha uma geleia!

Horários: terça a sexta-feira das 18h à 0h, sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 18h

Endereço: Rua Humberto Pereira, 359, Itaparica, Vila Velha

Instagram: @petiscaria_do_jojo

Telefone: 27 99940-3782

Rodrig´s Steak & Beer

Prato: Risole de cordeiro com requeijão – Risole de cordeiro desfiado com requeijão, acompanhado de geleia de cebola caramelizada levemente apimentada

Torresmo: Torresmo defumado acompanhado de geleia de goiaba – Uma barriguinha suína selecionada a dedo, trazendo equilíbrio na proporção de carne e gordura. O processo de preparo conta com defumação para ser “pré-assado”. A entrega do prato é finalizada com o agridoce da geleia de goiaba

Horários: terça a sexta-feira das 11h às 14h e 18h às 23h, sábado das 12h às 23h

Endereço: Rua Dalmacia de Jesus, 2, São Geraldo 1, Cariacica

Instagram: @rodrigs.steakbeer

Telefone: 27 99788-5913 (somente WhatsApp)

Spettaria & Cia

Prato: Milanesa com queijo Puxa Puxa – Bife ancho empanado coberto por um delicioso e cremoso creme de queijo

Horários: Aberto todos os dias das 18h às 23h

Endereço: Rua Itaciba, 135, lojas 4, 9 e 10, Praia de Itaparica, Vila Velha

Instagram: @spettaria.e.cia

Telefone: 27 99960-0055