Sistema de alta pressão impede chuva de chegar ao ES; veja a previsão

Nesta quinta-feira (27), o sol volta aparecer entre algumas nuvens, em todo o Estado, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens de chuva.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, não há previsão de chuva no Espírito Santo.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.