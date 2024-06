Suspeito de homicídio no ES é detido pela Polícia Civil

Policiais Civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), durante a escala operacional Iseo, realizada na noite da última sexta-feira (14), no município da Serra, efetuaram a prisão de um homem de 27 anos.

Segundo a Polícia Civil (PC), ele é suspeito do assassinato de Edenilson Lacerda Santos, de 28 anos, ocorrido no dia 2 de junho, na localidade de Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares. Aliás, no momento do crime, a vítima estava com a filha de um ano e seis meses no colo.

As equipes realizaram diligências no bairro Cascata, no município da Serra, e conseguiram localizar o suspeito em casa. Contudo, contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Linhares, por envolvimento no crime de homicídio.

O crime

De acordo com a PCES, na ocasião, várias pessoas estavam bebendo em frente a uma residência, quando o criminoso chegou em uma Saveiro branca e efetuou os disparos. Uma das vítimas, Edenilson Lacerda Santos, de 28 anos, foi alvejado e morreu no local. Segundo informações, no momento do crime, ele estava com a filha de um ano e seis meses no colo. A criança teria sofrido um pequeno corte. Outro indivíduo também foi alvejado no braço e pescoço, mas conseguiu sair do local e foi atendido em um hospital.

Segundo as investigações, o alvo seria o homem que conseguiu escapar. Anteriormente, eles haviam discutido e trocado ameaças por motivos passionais.

O conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, permanecendo à disposição da Justiça.