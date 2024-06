Suspeito de integrar milícia no RJ é preso no Espírito Santo

Um homem de 32 anos, conhecido como “Cachorrão”, foi preso suspeito de integrar uma mílicia no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, nesta quarta-feira (12).

A ação foi realizada por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), em apoio à Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (DHBF/PCERJ).

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), contra o “Cachorrão”, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), ele é apontado como integrante de uma milícia que atua na região de Queimados, na Baixada Fluminense, no RJ.

No entanto, não há informação sobre o envolvimento do indivíduo com nenhuma facção capixaba. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao Estado do Rio de Janeiro, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.