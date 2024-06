Suspeito de matar companheira é internado pela Polícia Civil no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, realizou na noite dessa quarta-feira (12), uma operação para saturação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

Segundo a PCES, durante as incursões a equipe solicitou apoio da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de um indivíduo, de 18 anos, acusado de estuprar e matar sua companheira em 19 de dezembro do ano passado.

O mandado foi cumprido no Fórum de São Mateus e o suspeito foi entregue na Delegacia Regional de São Mateus para os procedimentos de praxe. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares

O inquérito policial foi concluído pela DHPP de São Mateus no dia 5 de março deste ano e indiciou o indivíduo por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por meio cruel, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Foi representada pela internação provisória do então adolescente, que hoje está com 18 anos.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito, então com 17 anos, matou a namorada Maiza Kelly da Silva, de 28 anos, no dia 19 de dezembro de 2023. Ele havia dormido na casa dela na noite do dia 18 para o dia 19 e fugiu de lá durante a madrugada. Maiza foi encontrada seminua e morta na cama por seus filhos de 11 e 13 anos. Haviam marcas de asfixia traumática e hematomas em seu corpo.