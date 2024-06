Polícia Militar apreende drogas e placas de coletes balísticos no ES

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar, apreenderam diversos entorpecentes, rádios comunicadores e placas de coletes balísticos durante patrulhamento no bairro Bonfim, em Vitória, na noite desta quarta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, ao iniciar a subida a pé pelo bairro, os militares avistaram alguns indivíduos que, ao perceberem a presença policial, iniciaram uma fuga, deixando cair uma sacola no chão. Quando se aproximaram, as equipes constataram que nela havia entorpecentes. Imediatamente, foi feito o acompanhamento dos suspeitos e um deles foi visto pulando um muro. Ao chegar ao local, o homem já havia se evadido, mas as guarnições encontraram uma mochila preta encostada na parede da residência, vista anteriormente com o suspeito.

Na mochila havia uma sacola com 427 pinos e 251 papelotes de cocaína; 244 pedras de crack; 195 buchas de maconha; 85 pinos de haxixe, 34 unidades de PAC, 13 unidades de ICE, seis tubos de skunk, dois rádios comunicadores, duas placas de coletes balísticos e uma capa de colete.

Todo material ilícito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

