Tem empresa no ES? Workshop mostra como alcançar o mercado internacional

Empresas de qualquer porte podem expandir seus negócios e alcançar o mercado internacional. Para quem precisa de auxílio nessa missão, o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) é a alternativa ideal.

No dia 12 junho (quarta-feira), a partir das 14h, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) promove um workshop que trará detalhes sobre essa qualificação, que é gratuita.

O encontro gratuito tem vagas limitadas e vai ocorrer no auditório da Federação. E, para participar, é necessário se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/TKhUrURmx3

A presidente da Findes, Cris Samorini, destaca que o Peiex é uma importante ferramenta para apoiar os negócios capixabas a ampliar sua produção, aumentar faturamento e, consequentemente, crescer.

“Estamos em uma localização privilegiada, temos um ambiente de negócios favorável, e contamos com indústrias sólidas em diversos segmentos. Por isso, estimular a competitividade de nossas indústrias no mercado global é fundamental para a o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado”, enfatiza.

Na programação do workshop estão mesas redondas sobre a importância do comércio exterior e como acessar mercados globais e como se inscrever para o Peiex, além de cases de sucesso de empresas que já se qualificaram pelo programa.

Saiba mais sobre o Peiex 2023-2025

O Peiex é um programa da ApexBrasil executado no Espírito Santo em parceria com a Findes. No Estado, até 2025, um total de 150 empresas serão qualificadas pelo programa gratuito de exportação. Dessas vagas, 25 foram exclusivamente para o setor de cafés especiais.

O ciclo do Peiex 2023-2025, executado pela Findes, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), tem sua sede no município de Vitória, além de um polo em Linhares, sendo que este segundo oferece atendimento a empresas de bens e serviços em geral e atendimento especializado para empresas do setor de cafés especiais.

Workshop PEIEX

Dia: 12 de junho (quarta-feira)

Hora: das 14h às 17h

Local: Auditório da Findes, 9º andar