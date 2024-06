​Triagem para castração gratuita de cadelas e gatas neste sábado (29)

No próximo sábado (29), das 8 às 14 horas, no bairro Boa Vista II, acontece mais uma edição do evento SuperAção, e o Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha estará organizando nova seleção para a castração de cadelas e gatas.

Os animais devem atender a determinados critérios, como ter até 8 anos de idade. As vagas disponíveis fazem parte do Programa Operacional de Controle Animal (Poca), e, para participar, é necessário garantir uma senha, que será distribuída das 8 às 9 horas.



A triagem para a castração estará acessível aos animais pertencentes a moradores dos bairros que compõem a Região 1, abrangendo: Centro de Vila Velha; Boa Vista I; Boa Vista II; Coqueiral de Itaparica; Cristóvão Colombo; Divino Espírito Santo; Glória; Ilha dos Ayres; Itapuã; Jaburuna; Jockey de Itaparica; Olaria; Praia da Costa; Praia das Gaivotas; Praia de Itaparica; Residencial Coqueiral; Soteco e Vista da Penha.



O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, diz que a castração dos animais é de grande importância para a cidade. “O Poca nos possibilita ter um maior controle populacional e redução dos índices de abandono de cães pelas ruas, além de prevenirmos a mortalidade e a proliferação de uma série de doenças”, esclareceu.

Os critérios para participar do programa:

Os tutores devem ser pessoas físicas inscritas no CadÚnico com renda familiar de até três salários mínimos.



Protetores de animais independentes, com mais de três cães e/ou gatos (sempre fêmeas), desde que atendam aos requisitos do Edital 002/2022.



Abrigos de Animais ou Lar Temporário de Animais localizados em Vila Velha, seguindo os requisitos do Edital 002/2022.



ONGs que promovem o bem-estar animal em Vila Velha, cumprindo os requisitos do Edital 002/2022. O Poca, regulamentado pelo decreto nº 477/2021, inclui uma avaliação médica dos animais inscritos, que serão classificados como aptos ou inaptos para a cirurgia de castração.

Serviço:

SuperAção em Boa Vista II – Sábado (29), das 8 às 14 horas

Local: Avenida Perimetral, ao lado do campo do Nacional