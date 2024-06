Vacinação em Cachoeiro: veja onde se imunizar de graça neste sábado (22)

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza, neste sábado (22), mais uma ação de multivacinação. A iniciativa visa ampliar o acesso da população às vacinas e contribuir para a prevenção de doenças.

A imunização acontecerá em dois locais: na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (bairro Santo Antônio), das 8h às 16h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) listadas abaixo, das 8h às 12h.

Durante a ação, estarão disponíveis vacinas contra a influenza, para proteger contra a gripe sazonal, que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e cansaço. Também serão oferecidas vacinas contra a dengue, para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, além dos imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Para se vacinar, é necessário levar o cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS. A vacinação é gratuita e aberta a toda a população.

Unidades Básicas de Saúde que abrirão no sábado (22)

Horário de 8h às 12h

UBS Aeroporto

UBS Amaral

UBS Aquidabã

UBS BNH de Baixo

UBS Conduru

UBS Coutinho

UBS Gilson Carone

UBS IBC

UBS Itaoca

UBS Ferroviários

UBS Paraíso

UBS São Luiz Gonzaga

UBS Soturno

UBS União

UBS Village da Luz

UBS Zumbi

Horário de 8h às 16h

Policlínica Municipal

