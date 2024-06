Violência no ES: jovem é assassinado durante madrugada em bairro

Um jovem foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (23), no bairro Alecrim, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma equipe foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo. No local, encontrou-se o corpo de um homem, de 25 anos, já em óbito. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.