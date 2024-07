Acidente com caminhão interdita BR-101, em Iconha

Na manhã desta terça-feira (23), um caminhão que transportava carnes sofreu um acidente na BR-101, km 380, na altura de Iconha.

Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a via, o local chegou a ficar totalmente interditado, porém, o tráfego de veículos voltou ao normal às 11h18.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente não teve vítimas e o caminhão teria ficado parado na via. Assim, o bloqueio foi realizado para evitar o roubo da carga de carnes do caminhão.

