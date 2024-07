Aeroporto de Cachoeiro: visita técnica aponta avanço de obras

Os trabalhos para a reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo de Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim, já começaram e seguem a todo vapor.

O vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), realizou visita técnica ao equipamento, nesta sexta-feira (12), e constatou o andamento dos trabalhos, após ordem de serviço autorizada pelo governador Renato Casagrande (PSB).

