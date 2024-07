PM do Espírito Santo é expulso de reality show; entenda o motivo

A produção do reality A Grande Conquista informou, nesta sexta-feira (12), que o policial militar do Espírito Santo Fellipe Vilas não faz mias parte do programa.

De acordo com a Rede Record, o participante teve que deixar o reality por causa de um processo interno na Polícia Militar do Estado.

“Atenção concurseiros! O participante Fellipe Vilas não faz mais parte do programa devido a um processo interno do Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixe no closed”, diz o texto.

Após o anúncio, um dos participantes relata que o policial havia dito que tinha ciência de um processo interno. Segundo o participante “ele não interrompeu a carreira. Tirou férias e não avisou”.