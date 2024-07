Anchieta: União confirma convenção para deliberar sobre eleições

O União Brasil de Anchieta reúne seus filiados em convenção partidária na próxima quarta-feira (31).

Neste evento, serão discutidas e deliberadas as questões relacionadas às candidaturas e diretrizes do partido para as eleições de 2024.

“Nesta Convenção Partidária, teremos a oportunidade de discutir as propostas e metas que nortearão a atuação do União Brasil durante o período eleitoral. Além disso, será um momento de diálogo entre os membros do partido, fortalecendo a parceria e colaboração”, afirma o presidente municipal do partido, Renato Meloti.

No município, o partido lançou o vereador Renato Lorencini como pré-candidato a prefeito. Ele tem feito encontros nas comunidades para ouvir como os moradores querem Viver Anchieta nos próximos anos, além de utilizar um site para cadastro de propostas para serem incluídas em seu Plano de Governo.

Serviço

Convenção Partidária União Brasil Anchieta

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: 18h

Local: Plenarinho da Câmara Municipal de Anchieta