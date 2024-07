Apae da Serra realiza último bazar de 2024 com peças a partir de R$ 5

O sucesso dos bazares realizados pela Apae da Serra é tão grande que a instituição irá promover a última edição de 2024 entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, de 8h às 16h, na sede da instituição.

Durante os três dias de evento, estarão disponíveis mais de cem peças de roupas adultas e infantis com preços a partir de R$ 5.

Toda a renda arrecadada será destinada para a manutenção da instituição e dos serviços oferecidos, garantindo assim a oferta de serviços necessários para a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A primeira edição do bazar realizada neste ano, nos dias 3 e 4 de junho, contou com roupas, calçados e brinquedos disponíveis. Durante os dois dias de evento, foram arrecadados R$ 19 mil.

Apae da Serra é referência no atendimento de pessoas com autismo na Serra

A Apae da Serra é uma organização social que tem a promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias como objetivo principal. Através de profissionais altamente capacitados, a instituição atende mais de mil usuários e suas famílias. Hoje, a Apae da Serra conta com 130 profissionais distribuídos na clínica, escola, área social e administrativo.

Na área da saúde, a Apae da Serra oferece atendimento de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Terapeuta Ocupacional, Neuropediatra, Psiquiatra e Odontologia. A instituição também proporciona atendimento na área da Assistência Social, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Centro de Convivência para os usuários. A Apae da Serra também oferece projetos que estimulam o desenvolvimento dos usuários através de parcerias.

Serviço

Dia: 31 de julho a 2 de agosto

Horário: 8h às 16h

Local: Apae da Serra

Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES.

Peças de roupa a partir de R$ 5

