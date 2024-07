Inovação é tema de debate entre empresários da Serra

“Inovação na Prática” é o tema da 217ª edição do Café de Negócios (Caneg) da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O encontro será no próximo dia 10 de julho, quarta-feira, a partir das 7h40min horas, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, na Serra.

Leia também: Governo anuncia investimentos em drenagem e pavimentação de ruas no ES

O encontro apresentará as contribuições e benefícios da inovação para o meio empresarial, e o seu papel fundamental dentro das empresas, contará com painéis apresentados pelo CEO da Azys Inovação e conselheiro fiscal da Ases Denis Ferrari, pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) Bruno Lamas e pelo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra (Seicit) Pedro Henrique Trindade, e será mediado por Jardel Prata, diretor de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da Ases.

“O município da Serra é uma grande potência econômica do Estado, um dos indicadores disso é que temos o maior PIB do Espírito Santo. Esta será uma oportunidade para que os empresários e autoridades possam debater sobre as melhores práticas de inovação, a fim de impulsionar o crescimento dos diferentes setores produtivos e desenvolvimento da cidade”, explicou o presidente da Ases, Fábio Junger.

A Ases – constituída há 46 anos – é resultado da união de um grupo de empresários e lideranças de diversos segmentos econômicos do município da Serra, para articular e encaminhar reivindicações coletivas, visando à solução de problemas comuns e a estruturação de propostas de desenvolvimento sustentável para a cidade.

Reconhecida como entidade representativa do empresariado serrano, a Ases também tem o importante papel de defender os interesses empresariais junto às entidades e órgãos públicos, tanto a nível municipal como estadual e tem como patrocinadores do Caneg: ArcelorMittal, Bandes, Banestes, Banestes Seguros, Comprocard, Divulgue Outdoor e Comunicação Visual, Enjoy Work, Farmácia Indiana, Findes, Grupo Emec, Impacto Group, Mecshow, Sebrae, Sicoob e Unimed Vitória. Andréia Lopes Consultoria e Thaís Bicalho são as empresas apoiadoras e Cristal Carvalho Produções é a responsável pela produção do evento.

Mais informações:

217° CANEG

Tema do painel: Inovação na prática

Mediador: Jardel Prata

Painelistas: Bruno Lamas, Pedro Henrique Trindade e Denis Ferrari.

Data: 10 de julho – Quarta-feira

Horário: 7h40

Local: Steffen Centro de Eventos – Jardim Limoeiro, Serra/ES

Link para inscrições: https://asesonline.org.br/caneg/

Informações: (27) 3338-7476