Aplicação de crédito rural do ES cresce três vezes mais que no Brasil

Mais fomento para o agro capixaba! A aplicação de crédito rural no Espírito Santo cresceu três vezes mais do que o Brasil no decorrer do último ano-safra 2023-2024, que terminou no dia 30 de junho. As movimentações alcançaram R$ 6,89 bilhões, 30% acima dos R$ 5,3 bilhões da safra 2022-2023.

Os números foram apresentados na reunião de planejamento do Plano de Crédito Rural do Espírito Santo, realizada nessa quarta-feira (10), na sede da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em Vitória. O objetivo foi discutir as ações prioritárias para o próximo plano safra 2024/2025.

O número de contratos realizados para as diversas atividades agrícolas capixabas também subiu de 31,6 mil para 39,3 mil, aumento de 24%. Os dados foram apurados pela Gerência de Dados e Análises da Seag, a partir de informações do Banco Central.

Essa intensificação das aplicações é fruto de um trabalho organizado e articulado, segundo o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. “Um resultado que envolve diversas instituições que atuam de forma planejada para estimular o desenvolvimento agropecuário e fortalecer a economia rural capixaba. As nossas principais culturas também estão com preços razoáveis. O café conilon está em níveis históricos, a pimenta-do-reino e o cacau também, o mamão recuperou o preço e esse é um bom momento das principais atividades agrícolas do Espírito Santo estimulando os produtores a investir, proporcionalmente, acima da média nacional”, pontuou Bergoli.

O crédito rural é um dos principais instrumentos para incentivar os agricultores a modernizar e expandir suas atividades, além de aumentar a produtividade e qualidade dos produtos ofertados, incentivando aos agricultores a modernizar e expandir suas atividades, além de aumentar a produtividade, a produção e a qualidade dos alimentos e matérias-primas, garantindo maior lucratividade nas ações agropecuárias.

As discussões seguem para o lançamento do Plano de Crédito Rural do Espírito Santo para o próximo ano safra 2024/2025, que será realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, em parceria com a União e diversas instituições financeiras e representativas dos produtores rurais e pescadores. O anúncio do Plano está previsto para o próximo dia (23), no Palácio Anchieta, em Vitória.