Arnaldinho Borgo lança pré-candidatura à reeleição neste sábado (20)

Neste sábado (20), Vila Velha será palco da convenção municipal do partido Podemos, que marcará o lançamento da pré-candidatura do prefeito Arnaldinho Borgo à reeleição.

O evento – com início às 9 horas, no Centro de Convenções de Vila Velha, localizado ao lado da PMVV, em Coqueiral de Itaparica – contará com a presença de autoridades públicas municipais, estaduais e federais; líderes comunitários e setoriais; e dirigentes de entidades sociais e associações de classe; além de representantes dos 11 partidos aliados que estão compondo a maior força política do município, para apoiar a continuidade da gestão do atual prefeito.

Durante a convenção, há a possibilidade de que seja escolhido e anunciado o nome de quem irá compor a chapa de Arnaldinho como pré-candidato a vice-prefeito. A disputa pelo posto continua polarizada entre Cael Linhalis (PSB) e Bruno Lorenzutti (MDB).

A convenção promete ser um grande marco na história da nova política canela-verde, pois consolidará alianças e definirá os rumos da campanha eleitoral deste ano. A expectativa é grande, não apenas pelo possível anúncio do vice, mas também pelas diretrizes e propostas que serão apresentadas no evento.

Esta festa democrática será abrilhantada pelos representantes dos partidos Podemos, AGIR, DC, MDB, Novo, PDT, PMB, PRD, PSB, PSD, Republicanos e União Brasil, que se uniram ao prefeito Arnaldinho Borgo com o objetivo de reforçar seus compromissos com o desenvolvimento sustentável de Vila Velha.

De acordo com a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência/Rede Vitória, que foi divulgada no último mês de maio, a aprovação popular de Arnaldinho – somando os quesitos “Bom”, “Ótimo” e “Regular” –, chega a mais de 94% em Vila Velha, o que indica sua vitória ainda no primeiro turno das eleições, e com uma grande vantagem sobre os demais concorrentes.