Artistas Independentes se unem para realizar Festival em Vila Velha

O “Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro”, fruto da Lei Paulo Gustavo, promovido pelo Ministério da Cultura e distribuído pelo Fundo de Cultura do município, já tem data marcada e local definido para acontecer: será no dia 14 de setembro, no Parque Urbano de Cocal, em Vila Velha, a partir das 15h.

O Festival Mangue Negro, que tem a idealização de Julio Camelo, a coprodução da Produtora Cebola Subversiva, e a participação de vários amigos artistas, comunicadores, empresários e incentivadores do ramo da cultura e entretenimento de Vila Velha, contará com inúmeras atrações musicais autorias radicadas no município, além de uma magnífica feira de arte, oficinas, uma incrível diversidade gastronômica e aquela cerveja artesanal que não pode faltar.

Esse grande encontro de artistas independentes, segundo Julio Camelo, “surgiu da necessidade visceral de se aglutinar e trocar experiências e ressignificar o conceito de vivência tribal”. São, a princípio, quatro bandas autorais que estão unidas nesse projeto e que trazem em sua bagagem uma sonoridade alternativa única e poderosa. “Vila Velha respira arte, nós só temos que nos conectar para gerar esses espaços de manifestação artística e novas oportunidades de interação com o público local”, explica o idealizador do Festival.

Quando os artistas compartilham suas experiências, desafios e soluções, isso cria um ambiente propício para a produção de novas maneiras de pensar e resolver problemas, afirma Camelo, que conta com uma gama de excelentes artistas independentes e criativamente livres Canela-Verde, que, segundo ele, “farão a alto e bom som a difusão de artes e cultura, numa espécie de diálogo ao pé do seu ouvido”.

Mas, segundo Camelo, é importante trazer elementos além da música para uma festividade tão importante como essa, que tem a incumbência de gerar oportunidades e estabelecer um público que tenha interesse em consumir e interagir com as expressões artísticas locais.

O Festival contará também, no espaço “Diversidade é o Nome do Negócio”, com uma Feira Criativa com quase uma dezena de expositores, onde o público poderá se desfrutar, conhecer, se encantar e até adquirir uma diversidade pujante de produtos artísticos singulares.

E ainda tem muito mais, como provoca com muita alegria o idealizador e coprodutor do projeto: “comes e bebes, não faltarão nesse festival lindo, tá ligado? Sim, teremos gastronomia e cervejas artesanais, de alto renome e sabor. Ao todo serão dois trailers de cerveja e quatro food trucks de culinárias diferentes, até mesmo étnico variadas para acompanhar o gosto de cada um”.

De fato, o Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro vai muito além da música, como explica o Produtor Cultural da Cebola Subversiva, Vinicius WolKartt Vivaldi: “o objetivo dessa grande festa da cultura Canela-Verde é influenciar positivamente a cultura, a economia, a educação e a criatividade de uma comunidade e conectar pessoas, gerando experiências enriquecedoras que contribuem para uma diversidade cultural”.

Viver é aprender, e festivais são celebrações à vida em suas muitas curiosas profundidades, como informa Vinicius Vivaldi: “o evento conta com dois incríveis oficineiros, que estarão disponibilizando seus conhecimentos para a população gratuitamente.

A promoção da Cultura, é uma vitrine tanto para a classe artística, quanto para a região II de Vila Velha. “É um frescor para quem aprecia a arte”, afirma Julio Camelo. Além disso, conclui o idealizador: “o município Canela-Verde é conhecido por suas diversidades culturais”. Por isso mesmo que o Festival Mangue Negro já nasce como um ambiente propício para reunir entusiastas especiais e de muito bom gosto.

O Festival Mangue Negro é fruto de leis de incentivo à cultura, da Lei Paulo Gustavo e tem em seu foco o acesso e democratização da cultura, bem como a inclusão social e acessibilidade

O Parque Urbano de Cocal

O Parque de Cocal é o único parque urbano de de Vila Velha e tem uma imensa área de 23 mil metros quadrados que é ideal tanto para a prática de esportes, como para o lazer e entretenimento.

O espaço conta ainda com um Centro de Convivência do Idoso, que promove várias atividades, dentre elas, aulas gratuitas em determinadas áreas. É uma área bem ampla, que tem bastante espaço para a criançada se divertir.

Está localizado na Rua dos Artistas, no bairro Cocal, na Região II de Vila Velha, próximo ao Ginásio Tartarugão e à Rua Dr Annor da Silva, a via que leva à UVV e ao Shopping Vila Velha.

Serviço:

· Festival de Cultura Canela-Verde Mangue Negro

· Sábado 14 de setembro

· Das 15h às 23h;

· Parque Urbano de Cocal, Vila Velha;

· R. dos Artistas – Cocal, Vila Velha – ES https://maps.app.goo.gl/yh9iuJLd74TT1VbA8

· Entrada Livre e Gratuita;