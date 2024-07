Atílio Vivácqua: confira o parecer do tribunal sobre contas da prefeitura

Foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), nas últimas sessões, as contas anuais das prefeituras dos municípios de Alto Rio Novo e Atílio Vivácqua.

Confira os processos:

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Estão aprovadas as contas do exercício de 2022 da Prefeitura de Alto Rio Novo. Na ocasião, o responsável pelas contas era Luiz Américo Borel.

A decisão se deu por voto do relator do processo, conselheiro Carlos Ranna.

Processo TC 4846/2023

Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

Já as contas da prefeitura de Atílio Vivácqua foram aprovadas com ressalvas pelo exercício de 2022. O responsável era Josemar Machado Fernandes.

O relator do processo, conselheiro Rodrigo Chamoun, manteve no campo das ressalvas as irregularidades:

Inobservância da sistemática de consolidação do Balanço Patrimonial;

Divergências entre os saldos registrados no DEMDAT e o estoque da Dívida Ativa no Balanço Patrimonial Consolidado;

Divergência entre os valores apurados no inventário de bens do Imobilizado e o saldo registrado no Balanço Patrimonial Consolidado.