Salvamento em alturas: bombeiros de Guaçuí realizam simulado inédito

Em alusão à Semana de Prevenção 2024 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), a 2ª Companhia do 3º Batalhão (Guaçuí) realizou um simulado inédito de salvamento em alturas na renomada Pedra das Duas Irmãs, situada no Parque Nacional do Caparaó.

Esta operação simulada teve como objetivo treinar nossos militares para realizar o resgate seguro, ágil e eficaz de uma vítima presa em local de difícil acesso.

A atividade contou com a participação de 18 militares, divididos entre a equipe de operações e o Sistema de Comando em Operações (SCO).

O exercício permitiu que nossos bombeiros reconhecessem as adversidades específicas da região, garantindo que, em uma eventual ocorrência real, todos estejam plenamente preparados para agir com segurança e rapidez, prestando um atendimento eficiente e energético à população.