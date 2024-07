Deputados votam Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta quarta (10)

Os deputados estaduais votam, nesta quarta-feira (10), o Projeto de Lei (PL) 232/2024, que define as diretrizes que vão embasar a elaboração do Orçamento para o próximo ano.

No último dia 24 de junho, a Comissão de Finanças aprovou o relatório, acatando 32 das 17 emendas apresentadas pelos deputados. Outras duas sugestões foram parcialmente acatadas e se tornaram subemendas. É esse parecer que será colocado em votação no Plenário.

Encaminhado pelo Poder Executivo, o PL 232/2024 prevê Receita Corrente Líquida (RCL) de R$ 24,6 bilhões para 2025. Em relação à LDO anterior, a receita total prevista é superior a R$ 718 milhões.

A metodologia utilizada para projeção das receitas é baseada na série histórica da arrecadação, considerando as receitas não recorrentes, e na arrecadação de janeiro até março de 2024.

