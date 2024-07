BRK em Cachoeiro orienta sobre consumo consciente de água

A BRK, concessionária dos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, soma esforços junto à sociedade e reforça a importância de se fazer consumo consciente de água, sem desperdício.

Isso porque estamos no mês de julho, com as férias escolares alterando a rotina nas casas.

Leia também: Terça (23) de clima estável no ES; confira a previsão do tempo

A falta de chuvas e a estiagem dos últimos meses vêm baixando as vazões nos principais rios e demais cursos d’água, o que levou a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) a declarar Estado de Atenção para a situação hídrica no Espírito Santo.

Como é comum as famílias viajarem e se ausentarem neste período, é importante também se atentar a possíveis vazamentos e manter o consumo consciente.

“Em caso de viagem, nossa orientação é que o morador observe antes se há algum escape de água no imóvel e se as torneiras e chuveiros estão bem fechados, sem gotejamento. Uma torneira com um filete de 2 milímetros pode desperdiçar 136 litros de água por dia. Em 30 dias, isso representa um total de 4080 litros, mais do que o consumo médio de uma pessoa”. Alerta o gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flavio Galindo.

O gerente comercial, entretanto, ressalta que moradores e visitantes precisam estar atentos ao tempo em que ficam embaixo do chuveiro na hora do banho e prestar atenção no funcionamento das descargas.

“Todos devem e podem contribuir, inclusive porque o aumento no consumo de água pode refletir também no orçamento familiar”.

Ele acrescenta, ainda, que a BRK em Cachoeiro de Itapemirim também investe em ações socioambientais, programas de redução de perdas e planos de contingência para preservar a água.

Atitudes simples fazem a diferença:

Antes de viajar, feche todos os registros de água do imóvel, incluindo o registro geral. Essa medida evita desperdício em caso de vazamentos.

Feche bem torneiras e chuveiros, deixando-os sem gotejamento.

Observe se há rachaduras ou infiltrações próximo a encanamentos e torneiras.

Monitore o hidrômetro. Em caso de viagem, fechá-lo, se possível.

Caso exista piscina no imóvel, providencie uma cobertura a fim de evitar perda da água por evaporação ou pela ação do vento.

Reduza o tempo no chuveiro, tomando banhos de até cinco minutos.

Mantenha a torneira da pia fechada enquanto escova os dentes.

Utilize a máquina de lavar roupas somente quando acumular a quantidade de peças suficiente para a capacidade máxima.

Dê preferência ao uso de vassoura para limpar as calçadas.